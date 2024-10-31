У Мінекономіки розповіли, скільки українців заброньовані від мобілізації

https://racurs.ua/ua/n200785-u-minekonomiky-rozpovily-skilky-ukrayinciv-zabronovani-vid-mobilizaciyi.html

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Бронь від мобілізації станом на зараз мають 906 тисяч українців. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, за увесь час повномасштабної війни кількість заброньованих від мобілізації військовозобов’язаних ніколи не перевищувала 950 тисяч людей, а дані про понад мільйон заброньованих з’являлися через «задвоєння», оскільки деякі компанії одночасно подавали документи і в паперовому, і в електронному вигляді (через «Дію»).

Водночас Свириденко наголосила, що процесу бронювання важливо додати прозорості й систематизації, тому уряд розглядає можливість змінити процедури бронювання — наприклад надати пріоритетного критерію по заробітній платі.

Свириденко спростувала інформацію про нібито 1,5 мільйона заброньованих, про що писали українські медіа.