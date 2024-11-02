Росіяни запустили по Україні 71 "шахед", 65 - збили чи знешкодили РЕБом

https://racurs.ua/ua/n200827-rosiyany-zapustyly-po-ukrayini-71-shahed-65-zbyly-chy-zneshkodyly-rebom.html

Ракурс

У ніч на 2 листопада (із 19.00 1 листопада) ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської обл. та 71 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 11.00 2 листопада підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях.

21 безпілотник локаційно втрачено, п’ять БпЛА — повернулись у росію.

В повітрі станом на 11.00 було приблизно п’ять ударних БпЛА. Бойова робота триває, інформація уточнюється та оновлюється, написали у ПС.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки, через падіння уламків, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині.