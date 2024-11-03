Іспанське містечко було врятоване від руйнувань давньоримською дамбою, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n200862-davnorymska-damba-vryatuvala-ispanske-misto-pid-chas-masshtabnoyi-poveni-video.html

Ракурс

В Іспанії, де понад 200 людей стали жертвами потужних повеней, збудована ще за часів Римської імперії дамба дозволила уникнути масштабних руйнувань у муніципалітеті Альмонасід-де-ла-Куба в Сарагосі.

.

Про це повідомляє видання El Espanol.

На опублікованому ЗМІ відео показано, як вода накопичується до межі дамби, котра не дозволяє й переливатися далі й ефективно розподіляє потужні потоки, забезпечуючи поетапне спадання, що врятувало муніципалітет від затоплення, як це траплялося в низці інших населених пунктів Іспанії.

Гребля сконструйована так, що вода йшла схилом у бік від будинків. В результаті у Альмонасид-де-ла-Куба не було зафіксовано жодних пошкоджень чи травм.

Дамбу збудували у I ст. нашої ери за часів правління імператора Августа. Вона є найвищою з усіх римських гребель, що збереглися у світі, і в народі відома як Куба.

Хоча будівництво дамби датується 1 століттям, у наступні роки вона зазнала кількох модифікацій, поки не досягла свого нинішнього стану. Фактично, з III ст. вона була занедбана до мусульманського періоду в Іспанії, коли її почали використовувати як греблю для відведення води для зрошення території, що здійснюється і донині.

За інформацією іспанських ЗМІ, наразі відомо про 214 жертв повеней в Іспанії, спричинених зливами.

Almonacid de la Cuba aliviando lo bestia. https://t.co/WskiMiZWQepic.twitter.com/L7Y5yrs2iF — Isaac Moreno Gallo (@imorenogallo) October 30, 2024

Джерело: El Espanol