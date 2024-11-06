рф у жовтні окупувала найбільшу територію України за рік наступу. Карта: Deep State

https://racurs.ua/ua/n200953-rf-u-jovtni-okupuvala-naybilshu-terytoriu-ukrayiny-za-rik-nastupu-deep-state.html

Ракурс

Російські окупанти досягли неабияких успіхів у жовтні цього року.

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За минулий місяць ворог окупував близько 490 кв. км української території. Це найбільший показник за 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року. Про це моніторинговий проект Deep State 6 листопада повідомив у Telegram.

Аналітики зазначили, що російська армія наразі немає таких великих наступальних сил, які були у ворога у жовтні 2022 року.

Площі втрачених територій це, звісно, важливо, але точно не єдиний параметр оцінки «життєдіяльності» та результативності війська. Якщо в жовтні 2022-го ворог наступав чотирма повноцінними ротами на Новомихайлівку, то зараз для них це дуже дороге задоволення, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог вже виправляє свої помилки і все частіше якісніше навчає особовий склад, а не кидає погано підготовлені підрозділи в «м'ясні штурми», як це робив раніше.

Однак наявність великої кількості живої сили дозволяє росіянам проводити регулярні ротації раз в один-два місяці.

Нагадаємо, днями моніторинговий проект DeepState повідомив, що російська армія окупувала Курахівку і Шахтарське Донецької області. Також загарбники просунулися біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці на Донеччині.