47 бригада на Курщині взяла у полон свідка вбивств українських полонених

https://racurs.ua/ua/n200958-47-brygada-na-kurschyni-vzyala-u-polon-svidka-vbyvstv-ukrayinskyh-polonenyh.html

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Бійці 47 окремої механізованої бригади взяли в полон російського солдата з 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту на території Курщини — з його слів, він був свідком страти воїнів Сил оборони.

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Піткевич має доволі довгий бойовий досвід. У жовтні 2022-го, відбуваючи покарання в одній з російських колоній, погодився підписати контракт з приватною військовою компанією «Вагнер». У складі підрозділів ПВК брав спочатку участь у штурмових діях населених пунктів Соледар та Бахмут. У червні 2023 року приймав участь у «поході» на Москву, яку тоді організував ватажок ПВК «Вагнера».

У червні цього року він підписав новий контракт і вступив на службу до 155 бригади морської піхоти рф. У серпні, коли бригаду перекинули на Курщину, брав безпосередню участь у бойових діях в якості помічника гранатометника.

Наприкінці вересня в районі населеного пункту Глушкове став свідком вбивства двох українських військовополонених. За його словами, наказ про страту і подальше відтинання від тіл голів віддав командир підрозділу.

Військовополонений назвав його ім’я, а також імена бійців — безпосередніх виконавців цього військового злочину.

За повідомленнями розвідки, на теперішній час 155 окремої бригада морської піхоти тихоокеанського флоту рф зазнала на Курщині дуже суттєвих втрат, через що особовий склад частини часто залишає бойові позицій і відмовляється від виконання наказів.