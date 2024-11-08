На честь ГУР назвали село на Одещині

В Україні з’явилося село Гурівське, фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n201017-na-chest-gur-nazvaly-selo-na-odeschyni.html

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На Одещині в межах процесу деколонізації село Першотравневе Роздільнянського району перейменували у Гурівське — на честь воїнів Головного управління розвідки Міноборони України.

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Про це сьогодні, 8 листопада, повідомила прес-служба ГУР.

Відповідне рішення ухвалили з метою відзначення важливого внеску української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та вшанування звитяг воєнних розвідників, — вказано в повідомленні.

У ГУР висловили вдячність Верховній Раді, команді Інституту національної памʼяті України та громаді цього населеного пункту за відповідне рішення.

У роз’ясненні Інституту Національної пам’яті України зазначено, що під час повномасштабної війни з росією воїни ГУР виконують комплекс складних завдань ― від стратегічної розвідки до бойових операцій зі звільнення українських земель, а також спеціальних місій на окупованих територіях та в тилу ворога, які підривають воєнний потенціал держави-агресора, — зазначили у ГУР.

Зазначається, що назвала, яка вшановує державницький чин Воєнної розвідки України — невипадкова для Одещини: вона символізує тяглість історичних традицій у творенні національних спецслужб.

Саме в Одесі 1886 року народився видатний військовий діяч часів Української революції 1917−1921 років, генерал-хорунжий Армії Української Народної Республіки, один із організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко (1886−1938), — зазначили у розвідці.

Раніше у центрі Одеси з’явилась вулиця, названа на честь Змієнка.