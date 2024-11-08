Уряд ухвалив рішення про надбавку вчителям. Фото:

https://racurs.ua/ua/n201024-kabmin-zaprovadyv-schomisyachnu-vchytelsku-doplatu-do-zarplatni.html

Ракурс

Заробітна плата українських вчителів у 2025 році стане вищою.

.

У наступному році педагоги отримуватимуть щомісячні доплати до зарплати. З 1 січня 2025 року запровадять щомісячну «вчительську доплату» у розмірі 1 тис. грн «на руки». А з 1 вересня виплати збільшать до 2 тис. грн «на руки» кожному вчителю. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив 8 листопада під час засідання уряду.

За його словами, це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто навчає і виховує українську молодь.

Ми вдячні українським педагогам та вчителям за вашу самовіддану роботу, завдяки Вам, навіть попри війну, сотні тисяч наших дітей можуть продовжити навчання та отримати якісну освіту, — зазначив він.

Нагадаємо, усім українцям роздадуть по тисячі гривень. Програма виплат 1 тис. грн кожному українцю має три цілі: підтримати вразливі родини взимку, стимулювати попит на українські послуги та продемонструвати єдність суспільства. Так звану «тисячу Зеленського» можна буде отримати не лише через сервіс «Дія», але й через «Укрпошту».