Рашисти позбавляються колаборантів, які очолюють адміністрації на ТОТ

Росіяни на ТОТ знімають з посад колаборантів, фото: Баштанська міська територіальна громада

https://racurs.ua/ua/n201041-rashysty-pozbavlyautsya-kolaborantiv-yaki-ocholuut-administraciyi-na-tot.html

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Російські загарбники поступово позбавляються зрадників, які їх радісно зустрічали у 2022 році та заробили собі посади, аналогічні тим, що займали під українським прапором.

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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Тенденція заміни зрадників розпочалася ще в Луганську й інших захоплених у 2014 році містах декілька років тому. Такі особи нікому не потрібні — навіть росіянам. Але колаборанти чомусь так не вважають і сподіваються, що вони особливі, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що місяць тому окупанти замінили такого «особливого» в Рубіжному.