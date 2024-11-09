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Ракурс
Росіяни на ТОТ знімають з посад колаборантів, фото: Баштанська міська територіальна громада

Рашисти позбавляються колаборантів, які очолюють адміністрації на ТОТ

9 лис 2024, 10:57
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Російські загарбники поступово позбавляються зрадників, які їх радісно зустрічали у 2022 році та заробили собі посади, аналогічні тим, що займали під українським прапором.


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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Тенденція заміни зрадників розпочалася ще в Луганську й інших захоплених у 2014 році містах декілька років тому. Такі особи нікому не потрібні — навіть росіянам. Але колаборанти чомусь так не вважають і сподіваються, що вони особливі, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що місяць тому окупанти замінили такого «особливого» в Рубіжному.

На черзі — Марківка, де з 11 листопада буде новий керівник окупаційної адміністрації. Тепер очікуємо на новини зі Станиці Луганської? — додали в ОВА.

Джерело: Ракурс


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