У США завершили підрахунок голосів на виборах президента

У США завершили підрахунок голосів. Фото:

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Ракурс

У Сполучених Штатах Америки завершили підрахунок голосів на виборах президента.

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Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переміг. Зокрема, у Мічигані, Аризоні, Пенсільванії, Джорджії, Північній Кароліні, Вісконсині та Неваді. Він отримав 312 голосів виборців. Кандидат від демократів Камала Гарріс отримала 226 голосів. Про це повідомили Associated Press та Reuters.

Зазначається, що у 2024 році Трамп набрав 74,6 млн голосів по всій країні, або 50,5% проти 70,9 млн, які підтримали Гарріс (48%).

Також, за інформацією ЗМІ, Республіканська партія швидше за все, отримає більшість в Сенаті та палаті представників. Таким чином Трамп зможе максимально ефективно проводити свою політику.

Інавгурація нового президента США призначена на 20 січня.

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден запросив свого наступника Дональда Трампа на зустріч до Овального кабінету. Вони зустрінуться в Білому домі 13 листопада.

Джерело: Associated Press