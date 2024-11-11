Reuters та Washington Post написали про розмову Трампа з путіним

https://racurs.ua/ua/n201097-reuters-ta-washington-post-napysaly-pro-rozmovu-trampa-z-putinym.html

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Reuters підтверджує, що Дональд Трамп уже поговорив із владіміром путіним телефоном. Про це 10 листопада повідомляла газета Washington Post.

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При цьому агентство спростовує інформацію газети, що Україна була в курсі цієї розмови.

Міністерство закордонних справ України заявило, що не було заздалегідь поінформовано про дзвінок між Трампом і путіним, — повідомляє агентство.

Подробиць розмови Reuters не наводить, заявляючи лише, що Трамп порадив путіну не загострювати війну в Україні (про що писала і WP).

У Трампа розмови не підтвердили та не спростували.

Ми не коментуємо приватні розмови між президентом Трампом та іншими світовими лідерами, — сказав Стівен Чунг, директор зі зв’язків з громадськістю Трампа.

The Washington Post з посиланням на джерела писала, що переможець президентських виборів у США закликав президента рф «не вдаватися до ескалації війни проти України» й нагадав про значну військову присутність США в Європі.

За даними джерел, Трамп нібито висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити «вирішення війни в Україні найближчим часом».