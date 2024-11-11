Мая Санду відреагувала на російські БпЛА в Молдові. Фото:

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Президент Молдови Мая Санду відреагувала на нещодавні випадки падіння російських БпЛА на території країни.

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Вона відзначила, що «на даний момент це не становить небезпеки для Республіки Молдова». Однак сам факт того, що в молдовському повітряному просторі літають іноземні дрони, «є приводом для занепокоєння». Відповідну заяву поширив портал MoldPres.

З першого дня війни ми робили все для захисту повітряного простору Республіки Молдова, у тому числі провели закупівлі, щоб виявляти та не допускати ситуацій, які створюють небезпеку для громадян. Судячи з повідомлень установ, ці дрони не становлять небезпеки для громадян, але продовжуємо зберігати пильність, — зазначила президент.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що 10 листопада під час російської атаки 10 дронів залишили повітряний простір України, у тому числі й у напрямку Молдови. Після цього в Молдові знайшли два дрони після атаки рф.

У Головному управлінні розвідки МОУ повідомили, що знайдені у Молдові БпЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за Shahed-136, але радіолокаційно імітують їх.

Джерело: MoldPres