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Наслідки російського авіаудару по Запоріжжю, фото: ДСНС
У Запоріжжі російські авіаудари пошкодили 36 багатоповерхівок — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n201142-u-zaporijji-rosiyski-aviaudary-poshkodyly-36-bagatopoverhivok-ova.htmlРакурс
У Запоріжжі російські авіаудари, завдані вчора, 11 листопада, удари пошкодили 36 багатоповерхівок та понад 100 приватних будинків.
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Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Учорашні удари пошкодили 36 багатоповерхівок та понад 100 одноповерхових будинків. Комунальні служби встановлюють OSB на вікна, ремонтують покрівлі, аби люди могли швидше повернутися до своїх домівок, — розповів він.
Зазначається, що мешканців, чиї будинки тимчасово непридатні для проживання, розміщуються у шелтерах та гуртожитках. Міськрада також виділила компенсацію у 10 тис. грн на оренду житла для тих, хто змушений шукати тимчасовий притулок.
Загалом внаслідок вчорашньої авіаатаки на Запоріжжя:
- загинув один житель області;
- поранено 23 людини, дев’ять залишаються в лікарнях;
- серед поранених — чотири дитини. Двоє дітей та ще кілька дорослих у важкому стані.
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