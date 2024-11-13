Велика Британія підготує «абсолютно нових» чиновників для України. Фото:

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Україна домовляється з Великою Британією про навчання українських студентів.

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Наразі Київ веде перемовини з Лондоном щодо навчання 5−7 українських студентів щороку. Згодом ці молоді люди зможуть обіймати посади на державній службі в Україні. Про це посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, цей проект дасть змогу забезпечити, «щоб за 20 років в Україні були абсолютно інші чиновники, зовсім інше ставлення до виконання законів і до бізнесу».

Залужний відзначив, що британську еліту «майже вдалося переконати» в тому, що освіта українських чиновників буде «гарантованим збереженням їхніх інвестицій». Таким чином освіту зможуть здобувати майбутні українські міністри, прем'єр-міністри, очільники областей і навіть майбутній президент.

Посол додав, що британський парламент зараз розглядає зняття деяких законодавчих обмежень на прямі інвестиції у виробництво зброї в Україні. Залужний упевнений, що рішення буде позитивним, бо в Лондоні зацікавлені в модернізації своїх Збройних сил за допомогою українських оборонних технологій.

Серед інших можливих напрямів британських інвестицій в Україну Залужний назвав енергетичну безпеку та IT-сектор.

Нагадаємо, у вересні в Міносвіти заявили, що з 2025 року планується впровадити трирічну профільну середню освіту для школярів після дев’ятого класу. Таким чином, тривалість навчання у школі зросте на один рік. Повноцінно запрацювати проект має з 2027 року.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»