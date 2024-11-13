В Україні найближчим часом не очікуються відключення електроенергії, фото:

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В Україні найближчим часом не очікується поновлення графіків відключень електроенергії. Обмеження для бізнесу тимчасові та спричинені внутрішніми несправностями.

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Про це в інтерв’ю виданню «Новини.LIVE» заявив міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи обмеження енергопостачання для непобутових споживачів.

Нічого драматичного в системі не сталося, весь цей хайп про повернення відключень — неправда. Закликаю довіряти лише офіційним джерелам, — наголосив він.

Міністр спростував повернення графіків відключення електроенергії.

Вчора я прочитав, що повернулися відключення, — це брехня, жодні відключення не повернулися, — наголосив він. — Питання в тому, що це тимчасове явище. На жаль, є ті генерації, які відновлені після масованих атак, але вони можуть ламатися. І це відбулося. Всі ці поломки будуть усунені і ситуація нормалізується.

Водночас Галущенко зауважив, що різко зменшився імпорт електроенергії в Україну.

Суттєво впав імпорт, його майже нема. Тобто імпорт сьогодні складав біля 100 МВт, — зауважив він. — Ми закликаємо бізнес активніше використовувати можливість імпорту, це вам гарантує стабільне забезпечення.

Джерело: «Новини.LIVE»