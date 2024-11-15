Окупанти окопуються біля Євпаторії. Фото: «Атеш»

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Укріплення в Криму почали активно будувати російські окупанти.

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Так, війська країни-агресора зараз активно окопуються вздовж узбережжя Євпаторії. Ворог зміцнює берегову лінію окопами, вогневими точками та опорними пунктами. Кількість задіяного особового складу постійно збільшується. Про це рух опору «АТЕШ» 15 листопада повідомив у Telegram.

За інформацією окупантів, до робіт активно залучають строковиків Збройних сил рф. Це пов’язано з браком особового складу, до основну кількість підрозділів відправляють на фронт, зокрема у Курську область росії.

На захисті Криму залишається з кожним днем ​​менше військовослужбовців рф. Окупанти розуміють, що удар з боку ЗСУ неминучий і близький, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що російські загарбники поспіхом намагаються зміцнити західне узбережжя окупованого Криму. Партизани зафіксували в районі Німецької Балки нові блокпости, окопи та сектори, перекриті колючим дротом.