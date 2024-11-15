Уряд запровадив в Україні новий порядок бронювання. Фото:

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Ракурс

Новий порядок бронювання діятиме в Україні з 1 грудня.

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Кабінет міністрів оновив критерії бронювання працівників від мобілізації від служби в армії та параметри для визначення критичності підприємств. Нові правила почнуть діяти з наступного місяця. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль 15 листопада повідомив у Telegram.

Зокрема, з 1 грудня всі бронювання здійснюватимуться через застосунок «Дія». Регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер узгоджуватимуться з Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Обов’язковими пунктами для бронювання працівників приватного сектору тепер стане зарплата та відсутність боргів перед бюджетом. Середня зарплата на підприємстві та у заброньованого працівника має бути не менше ніж 2,5 мінімальних зарплат.

Для тих громадян, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати усі підприємства мають подновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли воно відбувалося.

Нагадаємо, 10 жовтня Міністерство оборони України оголосило плани провести до 15 листопада аудит критичних підприємств на предмет бронювання. Перевірка торкнеться лише тих підприємств, які отримали статус критичних від органів місцевого самоврядування.