Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по Одесі, фото: Одеська обласна прокуратура
В Одесі кількість загиблих зросла до 10 — серед них семеро поліцейських (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201326-v-odesi-kilkist-zagyblyh-zrosla-do-10-sered-nyh-semero-policeyskyh-foto.htmlРакурс
В Одесі російський ракетний удар, завданий сьогодні, 18 листопада, за інформацією станом на 14.30 забрав життя десяти людей.
.
Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.
Серед загиблих:
- семеро поліцейських — слідчі та працівник конвойної служби поліції;
- медик;
- двоє місцевих жителів.
Ще 39 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них четверо дітей та 14 правоохоронців.
Росіяни посеред дня вдарили по житловому районі Одеси, попередньо, балістичною ракетою «Іскандер». Ударом пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку, адмінбудівлю та автомобілі, — розповіли у поліції.
Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та поліцейські психологи.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...