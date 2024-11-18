Наслідки російського удару по Одесі, фото: Одеська обласна прокуратура

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В Одесі російський ракетний удар, завданий сьогодні, 18 листопада, за інформацією станом на 14.30 забрав життя десяти людей.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Серед загиблих:

семеро поліцейських — слідчі та працівник конвойної служби поліції;

медик;

двоє місцевих жителів.

Ще 39 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них четверо дітей та 14 правоохоронців.

Росіяни посеред дня вдарили по житловому районі Одеси, попередньо, балістичною ракетою «Іскандер». Ударом пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку, адмінбудівлю та автомобілі, — розповіли у поліції.

Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та поліцейські психологи.