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Понівечена Одеса: Труханов та рятувальники показали відео з місця падіння "Іскандера"
Понівечена Одеса: Труханов та рятувальники показали відео з місця падіння «Іскандера»https://racurs.ua/ua/n201329-ponivechena-odesa-truhanov-ta-ryatuvalnyky-pokazaly-video-z-miscya-padinnya-iskandera.htmlРакурс
Мер Одеси Геннадій Труханов та рятувальники показали відео з місця падіння «Іскандера».
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Українська ППО збила балістичну ракету росіян 18 листопада опівдні.
У звʼязку з загибеллю 10 людей, завтра, 19 листопада, в Одесі та області оголошено день жалоби.