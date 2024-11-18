Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Понівечена Одеса: Труханов та рятувальники показали відео з місця падіння "Іскандера"

Понівечена Одеса: Труханов та рятувальники показали відео з місця падіння «Іскандера»

18 лис 2024, 16:23
999

Мер Одеси Геннадій Труханов та рятувальники показали відео з місця падіння «Іскандера».


.

Українська ППО збила балістичну ракету росіян 18 листопада опівдні.

У звʼязку з загибеллю 10 людей, завтра, 19 листопада, в Одесі та області оголошено день жалоби.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів