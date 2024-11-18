Понівечена Одеса: Труханов та рятувальники показали відео з місця падіння "Іскандера"

https://racurs.ua/ua/n201329-ponivechena-odesa-truhanov-ta-ryatuvalnyky-pokazaly-video-z-miscya-padinnya-iskandera.html

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Мер Одеси Геннадій Труханов та рятувальники показали відео з місця падіння «Іскандера».

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Українська ППО збила балістичну ракету росіян 18 листопада опівдні.

У звʼязку з загибеллю 10 людей, завтра, 19 листопада, в Одесі та області оголошено день жалоби.