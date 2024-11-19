Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Армія рф вдарила «Градами» по Куп’янську. Фото: ДСНС

Армія рф вдарила «Градами» по Куп’янську — є поранені й руйнування (ФОТО)

19 лис 2024, 20:53
999

Російська армія завдала нових ударів по Купʼянську Харківської області.


.

У вівторок, 19 листопада, близько 16.00 окупанти здійснили обстріл міста. Поранення дістали дві жінки віком 51 та 59 років. Повторний удар по Куп’янську ворог завдав о 17.00. Постраждали ще двоє цивільних — чоловік та жінка. У місті пошкоджено будинки та господарчі будівлі. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

Правоохоронці попередньо встановили, що ворог вів вогонь із реактивних систем залпового вогню «Град».

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Армія рф вдарила «Градами» по Куп’янську. Фото: прокуратура

Армія рф вдарила «Градами» по Куп’янську. Фото: прокуратура

Армія рф вдарила «Градами» по Куп’янську. Фото: прокуратура

Армія рф вдарила «Градами» по Куп’янську. Фото: прокуратура

Нагадаємо, 19 листопада російська армія обстріляла Київський район Харкова. Внаслідок атаки постраждали 12 осіб. Більшість постраждалих — чоловіки. Наймолодшому з поранених 18 років. Юнака госпіталізували у важкому стані.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів