Стало відомо, скільки витратять з бюджету на «тисячу Зеленського». Фото:

https://racurs.ua/ua/n201452-stalo-vidomo-skilky-vytratyat-z-budjetu-na-tysyachu-zelenskogo.html

Ракурс

«Тисяча Зеленського» коштуватиме державному бюджету мільярди гривень.

.

Кабмін затвердив 5 млрд грн на реалізацію плану «Зимова підтримка». Гроші переведуть з програми, яка фінансує Національний кешбек, на програму, яка буде видавати по тисячі гривень населенню. Про це народний депутат Олексій Гончаренко 22 листопада повідомив у Telegram.

За його інформацією, громадяни зможуть отримати 1 тис. грн або в електронному форматі, або на «Укрпошті» — для тих громадян, які перебувають на території активних бойових дій.

У Кабміні зазначили, що кешбек за грудень 2024 року надійде в лютому 2025 року в разі, якщо на це будуть виділені кошти. Якщо кошти виділені не будуть, то кешбек за грудень не прийде.

Як відомо, 25 жовтня президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що з 1 грудня українці отримають 1 тис. грн на оплату українських послуг і товарів. Цю виплату в народі назвали «тисячею Зеленського».

Нагадаємо, у Верховній Раді повідомляли, що на анонсовану президентом Володимиром Зеленським виплату по 1 тис. грн кожному українцю з 1 грудня 2024 року витратять залишки коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у цьому році.