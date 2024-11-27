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Окупанти обстріляли Ясногірку на Донеччині. Фото: ДСНС
Авіація рф вдарила по Ясногірці на Донеччині — зруйновані 15 будинків (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201611-aviaciya-rf-vdaryla-po-yasnogirci-na-donechchyni-zruynovani-15-budynkiv-foto.htmlРакурс
Російські окупанти продовжують стирати з лиця землі мирні населені пункти Донбасу.
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Ворожа авіація атакувала селище Ясногірка в Краматорському районі Донецької області. Унаслідок влучання спалахнули житловий будинок і автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежу. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій 27 листопада повідомила у Telegram.
На щастя, обійшлося без жертв, але масштаби руйнувань свідчать про цинізм та жорстокість ворога, — наголосили в ДСНС.
Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін поінформував, що у Покровському районі внаслідок обстрілів пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки у Кураховому та Успенівці. Удари ворога призвели до пошкодження 15 будинків у Дачному та трьох — у Ганнівці.
У Покровську через збройну агресію росіян поранена людина, пошкоджено два будинки і крамницю. А в Жовтому поранено дві особи й пошкоджено будинок. Також зруйновані будинки у Гродівській громаді.
Крім того, зафіксовані руйнування у населених пунктах Лиманської громади, Краматорської, Костянтинівської та Часовоярській громаді.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли автобусну зупинку в окупованій Новій Каховці, є поранені та загиблі. Загарбники заявили про загибель чотирьох людей та 17 поранених.