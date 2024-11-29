У військових, які самовільно залишили місце служби, є місяць, щоб повернутися, фото: Генштаб ЗСУ

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У військових, які вперше самовільно залишили місце несення служби, є місяць — до 1 січня 2025 року, щоб повернутися без настання кримінальної відповідальності відповідно до нового закону.

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Про це в телеефірі повідомила радниця директора ДБР з комунікації Тетяна Сапьян, повідомляє агентство «Укрінформ».

Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець, то у вас є можливість повернутися у військову частину з кінця листопада до 1 січня нового року, тобто за місяць, — розповіла вона. — Після того, як ви повертаєтеся на місце своєї служби, командир має 72 години для продовження дії контракту або поновлення вас на службі.

За її словами, в такому разі поновлюються грошові, продовольчі і речові виплати, а також пільги і соціальні гарантії.

Коли військовий повернеться до своєї військової частини, він зобов’язаний повідомити орган досудового розслідування або військову службу правопорядку про те, що військовослужбовець повернувся захищати кордони України. Такий алгоритм дій на сьогоднішній день, — додала вона.

Нагадаємо, 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон № 12095 про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Вчора, 28 листопада, його підписав президент України Володимир Зеленський.

Джерело: «Укрінформ»