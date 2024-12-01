Володимир Зеленський, фото: «Радіо Свобода»

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За перший же день роботи програми «єПідтримка» надійшло вже понад 2 млн 100 тис. заявок на виплату 1000 гривень. З них майже пів мільйона заявок на виплату дітям.

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Про це сьогодні, 1 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що кошти за цією програмою можна отримати впродовж трьох місяців — до 28 лютого, а витратити до кінця 2025 року. Їх можна спрямувати на:

оплату українських товарів та послуг, зокрема комунальних послуг;

українських ліків;

залізничних квитків;

українських книжок;

є можливість спрямувати виплату на підтримку Сил оборони України через волонтерські фонди.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський також анонсував, що уряд також має представити деталі інших програм підтримки цієї зими й протягом наступного року.