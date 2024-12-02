Російські війська та дипломати починають виходити зі столиці Сирії. Фото:

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Ракурс

Російські війська та дипломати почали виходити з Дамаска.

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Ситуація для росіян у Сирії погіршується, бо повстанці активно просуваються на південь країни. Вже були перші бої в містах Хама, Хомс і Сувейда. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 2 грудня повідомило у Telegram.

Зазначається, що армія рф вже втекла з Хами та евакуювалася на базу «Хмеймім». Керівник розташованого в Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник Олександр Журавльов заявив, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Башара Асада.

Також росіяни втекли з військової бази в місті Хан-Шейхун. При цьому вони залишили там значний арсенал озброєння й техніки.

Командувач підрозділу російських спецпризначенців Вадим Байкулов у Москві пояснюватиме, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат убитими, а військову техніку в Алеппо захопила опозиція.

Крім того, 1 грудня російські літаки опинилися під авіаударами в районах Хан-Шейхуна. Ймовірно, російську техніку хотіли знищити, бо вона перейшла під контроль окупантів

Нагадаємо, активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. А 30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про «тимчасове виведення військ» з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних угруповань.

Експерти вважають, що зміна влади у Сирії поставить під питання перебування в країні російських військових баз. Росіяни вже згорнули свої військові бази з-під Алеппо, Хами і Дейр-ез-Зора та переміщуються на узбережжя.