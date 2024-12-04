Окупанти 20 разів атакували дронами Нікопольщину. Фото: ОВА

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Російські окупанти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину.

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У середу, 4 грудня, загарбницька армія рф 20 разів атакувала безпілотниками Нікопольський район. У Нікополі рашисти дроном-камікадзе вбили 88-річну жінку. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Ще один цивільний постраждав. Внаслідок атаки ворожого безпілотника у Мирівській громаді 64-річний чоловік отримав осколкове поранення та забій.

Крім дронів-камікадзе, ворог застосував для обстрілів БпЛА зі скидами та артилерією. Під обстрілами був не лише Нікополь, але й Марганецька, Мирівська та Покровські громади. Удари росіян пошкодили шість приватних будинків, дві господарські споруди, три парники та газогін. Також понівечені службовий автомобіль поліції та легковик.

Нагадаємо, 4 грудня авіація рф скинула на місто Костянтинівка Донецької області дві керовані авіабомби. Поранення дістали троє чоловіків, також були пошкоджені чотири багатоповерхівки, чотири підприємства, три лінії електропередач та газогін.