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Ракурс
Окупанти 20 разів атакували дронами Нікопольщину. Фото: ОВА

Окупанти 20 разів били дронами по Нікопольщині — є жертви (ФОТО)

4 гру 2024, 19:49
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Російські окупанти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину.


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У середу, 4 грудня, загарбницька армія рф 20 разів атакувала безпілотниками Нікопольський район. У Нікополі рашисти дроном-камікадзе вбили 88-річну жінку. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Ще один цивільний постраждав. Внаслідок атаки ворожого безпілотника у Мирівській громаді 64-річний чоловік отримав осколкове поранення та забій.

Крім дронів-камікадзе, ворог застосував для обстрілів БпЛА зі скидами та артилерією. Під обстрілами був не лише Нікополь, але й Марганецька, Мирівська та Покровські громади. Удари росіян пошкодили шість приватних будинків, дві господарські споруди, три парники та газогін. Також понівечені службовий автомобіль поліції та легковик.

Окупанти 20 разів атакували дронами Нікопольщину. Фото: ОВА

Окупанти 20 разів атакували дронами Нікопольщину. Фото: ОВА

Окупанти 20 разів атакували дронами Нікопольщину. Фото: ОВА

Окупанти 20 разів атакували дронами Нікопольщину. Фото: ОВА

Окупанти 20 разів атакували дронами Нікопольщину. Фото: ОВА

Нагадаємо, 4 грудня авіація рф скинула на місто Костянтинівка Донецької області дві керовані авіабомби. Поранення дістали троє чоловіків, також були пошкоджені чотири багатоповерхівки, чотири підприємства, три лінії електропередач та газогін.

Джерело: Ракурс


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