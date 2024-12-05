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Ракурс
Шольц закликав безробітних українців у Німеччині якомога скоріше знайти роботу

Шольц закликав безробітних українців у Німеччині якомога скоріше знайти роботу

5 гру 2024, 09:35
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав безробітних українців, які тривалий час перебувають на території країни, якомога скоріше знайти роботу.


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Відповідну заяву він зробив під час урядових слухань у Бундестазі, пише ntv.

За його словами, Берлін має попрацювати над тим, щоб якомога більше біженців з України та інших країн шукали роботу в Німеччині одразу після проходження мовних курсів.

Надто багато з них перебувають тут вже так довго, що їм пора починати працювати, — сказав канцлер ФРН.

Він повідомив у парламенті, що раніше впроваджені урядом заходи зі «стимулювання зайнятості» виявилися недостатньо ефективними. Шольц зазначив, що обговорив це питання детально з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Він сказав мені, що хоче створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині, щоб ми могли працювати разом у цьому напрямку, — розповів глава німецького уряду.

Джерело: Ракурс


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