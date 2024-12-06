Українські АЕС відновили генерацію, фото: «ИНФОРМ-UA»

https://racurs.ua/ua/n201889-try-ukrayinski-aes-zdebilshogo-vidnovyly-vyrobnyctvo-elektroenergiyi-magate.html

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Три діючі атомні електростанції України — Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська — здебільшого відновили виробництво електроенергії після його різкого скорочення минулого тижня на тлі поновлення російських атак на енергосистему.

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Про це повідомляється у новому звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що на цих трьох АЕС загалом дев’ять реакторів, вісім із яких наразі працюють, а один перебуває в стані зупинки:

протягом останнього тижня більшість з них знову поступово збільшили виробництво електроенергії, хоча деякі енергоблоки працювали нижче повної потужності протягом декількох днів після російських ударів 28 листопада, які вплинули на електричну інфраструктуру;

тим не менш, деякі лінії електропередач, які станції використовують як для отримання, так і для передачі електроенергії, залишаються відключеними.

Оператори продемонстрували значну стійкість під час та після останнього періоду нестабільності мережі, завдяки чому ці станції можуть підтримувати ядерну безпеку та виробляти електроенергію після скорочення виробництва минулого тижня, — зазначив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Крім того, у МАГАТЕ повідомили, що: