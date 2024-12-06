ЄС просить США помʼякшити санкції проти російського «Газпромбанку»

https://racurs.ua/ua/n201915-ies-prosyt-ssha-pom-yakshyty-sankciyi-proty-rosiyskogo-gazprombanku.html

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ЄС просить США помʼякшити санкції проти російського «Газпромбанку».

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Bloomberg пише, що цей банк відіграє ключову роль у забезпеченні надходження російського природного газу до ЄС.

Серед варіантів, які розглядаються на переговорах, — чи можна законно здійснювати платежі через люксембурзьку дочірню компанію «Газпромбанку», чи краще використовувати інші канали платежів.

За словами співрозмовників Bloomberg, розмова про зняття санкцій почалася після того, як європейські уряди та компанії попередили США, що санкції проти «Газпромбанку» «створять ризик для безпеки постачань у регіоні».

Як зазначає агентство, зараз обговорюється, чи варто дозволити проводити оплату за газ через дочірню компанію банку в Люксембурзі або краще скористатися іншими варіантами.

При цьому переговори про зняття санкцій із «Газпромбанку» не припинилися і після того, як владімір путін скасував вимогу до іноземців проводити оплату російського газу через цей банк.

Російський газ продовжують закуповувати Словаччина та Угорщина. Четвертого грудня глава МЗС Угорщини Петро Сійятро повідомив, що уряд країни направив запит США щодо дозволу країнам ЄС оплачувати російський газ через «Газпромбанк».

Санкції проти «Газпромбанку» США ввели 21 листопада 2024 року.