Росіяни блокували виїзди з окупованого Айдара. Фото:

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Російські війська влаштували терор мешканцям селища Айдар на окупованій Луганщині.

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З цього населеного пункту загарбники перекрили три виїзди й на них перевіряють місцевих і гостей за списком. Таким чином рашисти намагаються розшукати близьких учасників АТО. Про це очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив у Telegram.

У Айдарі тривають рейди. Досі перекриті три виїзди з населеного пункту. Загарбники збирають автівки у черги і перевіряють місцевих і гостей за списком, що мають на руках. Шукають вже не учасників АТО/ООС, а їхніх родичів, хоча б далеких, — написав він.

За інформацією очільника ОВА, ці рейди пов’язані з тим, що російським силовикам наприкінці року треба підвищити відповідні показники роботи.

Раніше повідомлялося, що російські військові викрадають місцевих мешканців в окупованих Мелітополі та Бердянську. Цих українців рашисти катували, щоб вибили «зізнання» й незаконно судити за начебто міжнародний тероризм.