Зеленський у Франції зустрівся з президентом Грузії. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n201954-zelenskyy-u-franciyi-zustrivsya-z-prezydentom-gruziyi-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

.

Вони обоє перебували у Парижі зустрілися у суботу, 7 грудня. Український лідер заявив, що Київ підтримує та солідарний з грузинським народом, який на мітингах відстоює своє майбутнє. Про це повідомили в Офісі президента.

Ми з вашим народом, звісно, і на боці вашої країни завжди — вашого способу життя та вашого вибору майбутнього членства в ЄС і НАТО. Завжди з вашими людьми. Ми бачимо все, ми підтримуємо, — заявив він.

Натомість Зурабішвілі розповіла про масові порушення під час нещодавніх грузинських парламентських виборів у Грузії, зокрема про обмеження виборчих прав грузинів, які проживають за кордоном. Згадала й масштабні акції протесту, які зараз тривають.

Також лідерка Грузії подякувала за всю проявлену за запроваджені санкції проти засновника партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі та 18 його спільників, зокрема й проти премʼєр-міністра Іраклі Кобахідзе.

А Зеленський відзначив, що ці санкції були спрямовані проти осіб, які штовхають грузинів у бік росії.

Нагадаємо, 4 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готує юридичну позицію щодо Грузії. А вже 5 грудня Україна запровадила санкції проти високопосадовців Грузії. Під обмеження потрапили 19 чиновників на чолі з фактичним лідером партії «Грузинська мрія» Бідзіною Іванішівілі.

Протести у Грузії тривають від 28 листопада, коли очільник уряду Іраклій Кобахідзе заявив про призупинення євроінтегарції країни до 2028 року.

Поліція застосовує для розгону протестувальників водомети і сльозогінний газ. У ЄС та США засудили насильство й також говорять про санкції.