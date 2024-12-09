Знищена російська система С-400. Фото:

https://racurs.ua/ua/n201997-brytanska-rozvidka-pokazala-znyschennya-rosiyskoyi-systemy-s-400-v-krymu.html

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ЗСУ знищили елементи системи ППО С-400 в окупованому Сімферополі.

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Ураження ворожого озброєння відбулося 29 листопада. Це другий успішний удар по російській системі протиповітряної оборони С-400 в минулому місяці. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у соціальній мережі X.

Розвідка показала фото, на яких показані дві вирви розміром 13,5 м, розкидані уламки та п’ять машин екстреного реагування.

Це другий зареєстрований успішний удар по російських системах ППО С-400 Збройними силами України у листопаді після знищення системи ППО С-400 у Курській області 23 листопада 2024 року, — наголосили британці.

У зведенні також зазначається, що соціальні мережі висвітлювали вибух та детонацію ракетного палива, пов’язані зі знищенням компонентів системи ППО.

Нагадаємо, 29 листопада потужний вибух прогримів у населеному пункті Вітине поблизу Євпаторії, де знаходиться Центр далекого космічного зв’язку. На місці вибуху виникло сильне задимлення.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко поінформував, що це міг бути приліт у місце розташування системи С-400 окупантів.