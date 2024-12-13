рф може атакувати Україну ракетою «Орєшнік». Фото: РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n202141-novyy-udar-orieshnikom-ft-poperedylo-pro-mojlyvu-ataku-na-vyhidnyh.html

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Країна-агресор рф може завдати нового удару гіперзвуковою ракетою «Орєшнік» по Україні вже найближчими днями.

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Зараз московський режим розглядає варіант із нанесенням удару в суботу чи неділю. Про це 13 грудня повідомило видання Financial Times із посиланням на заяву неназваного представника Ради національної безпеки США.

Як публічно заявив путін, росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету «Орєшнік» по Україні, і цілком можливо, що росія зробить це найближчими днями, — наголосило джерело.

У Сполучених Штатах при цьому не вважають, що ця розрекламована російським диктатором володимиром путіним ракета, якою вплине на ситуацію на полі бою. У Вашингтоні вважають, що на озброєнні росії є лише кілька таких експериментальних ракет. Крім того, «Орєшнік», за словами джерела, несе меншу боєголовку, ніж інші ракети, якими рф регулярно б'є по Україні.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада росія вперше запустила по Україні ракету «Орєшник». Тоді ворог атакував Дніпро. Диктатор рф володимир путін після атаки заявив, що випробування «Орєшніка» були проведені «у відповідь на агресивні дії НАТО щодо росії».

А 28 листопада глава країни-агресора заявив, що Міноборони та Генштаб Збройних сил росії підбирають цілі для ураження «Орєшніком» на території України. Диктатор не виключив, що це можуть бути центри прийняття рішень у Києві.

Джерело: Financial Times