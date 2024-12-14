Знешкодження уламків російської ракети, фото: поліція Закарпатської області

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У Закарпатській області на Мукачивщині знешкодили залишки ворожої ракети з боєкомплектом, який не здетонував.

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Ракета була збита під час масованої російської повітряної атаки 13 грудня, повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області.

Вранці 13 грудня війська рф вчергове масовано атакували Україну ракетами та безпілотними літальними пристроями.

На місце падіння уламків збитого ворожого снаряду вирушили співробітники поліції Закарпаття. Під час обстеження території поза населеними пунктами було виявлено бойову частину російської ракети, яка не здетонувала та становила загрозу для населення, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що після відразу ж проведеної евакуації місцевих жителів ворожий снаряд було знищено шляхом контрольованого підриву. Після цього фахівці обстежили вирву, що утворилася внаслідок вибуху — небезпечних частин виявлено не було.