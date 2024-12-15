На фронті в Україні відбулося 276 бойових зіткнень. Фото: Генштаб

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На фронті в Україні за добу відбулося 276 бойових зіткнень.

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Важко зараз на Сіверському напрямку, де українські воїни відбивали 55 ворожих штурмів біля Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового. До цього часу тривають 39 боєзіткнень. Ще 41 ворожа атака відбулася на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 15 грудня.

На Курахівському напрямку ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганівка та Успенівка. Завершено 34 боєзіткнення, а вісім досі продовжуються.

На Времівському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Велика Новосілка, Сторожеве, Макарівка та Новоандріївка. Ще 15 ворожих атак було відбито на Лиманському напрямку. Чотири боєзіткнення тут тривають дотепер.

Десять ворожих штурмів було на Торецькому напрямку, а три — на Куп’янському напрямку. Два рази росіяни йшли в атаку на Придніпровському напрямку, а один марний штурм здійснив на Харківському напрямку.

Також росіяни активізувалися на Курському напрямку, де відбулось 55 боєзіткнень, 25 з яких тривають дотепер.

Нагадаємо, 14 грудня на Курщині більше боєзіткнень, ніж на Курахівському напрямку, який вважається одним з найгарячіших. Так, Курському напрямку з початку доби відбулось 45 боєзіткнень, а на Курахівському напрямку окупанти атакували 28 разів.