Командира 211-ї бригади Олега Побережнюка відправили під варту. Фото:

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Командиру військової частини 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ Олегу Побережнюку суд обрав запобіжний захід.

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Тернопільський міськрайонний суд взяв офіцера під варту на два місяці. Передбачена альтернатива застави у 908 тис. грн. Таке клопотання подали прокурори й суд задовольнив його. А вище командування вже відсторонило Побережнюка від виконання службових обов’язків. Про це Офіс генпрокурора повідомив у Telegram.

Раніше Побережнюку повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України), бо він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині.

Слідчі перевіряють можливі протиправні дії офіцерів бригади щодо підлеглих. Триває розслідування за ч. 5 ст. 426−1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, керівництво 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ знущалося із солдатів — з них вимагали гроші, били, погрожували кинути «на м’ясо». Один із бійців розповів, що його прив’язували до дерев’яного хреста і фізично знущалися.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив перевірку до 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ.

А в Генштабі ЗСУ поінформували, що за окремими фактами у вересні вже проводили перевірку в бригаді. І за її результатами порушили кримінальне провадження.