Кабінет міністрів продовжив дію бронювань. Фото:

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Кабінет міністрів України продовжив на місяць дію бронювань, які були чинними станом на 19 грудня.

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Таке рішення повязане з нещодавніми кібератаками, які тимчасово вплинули на роботу низки державних реєстрів. Дому бронювання від мобілізації продовжене, поки триває відновлення систем. Йдеться про бронювання, надані Міністерство економіки України або через портал «Дія». Про це перша віце-прем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко 24 грудня повідомила у Facebook.

За її інформацією, продовження бронювання відбудеться автоматично. Громадянам не потрібно додатково звертатися до відповідних органів для оформлення нових документів.

Наприклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Але не довше ніж до 28 лютого 2025 року, — написала міністр.

Якщо ж бронювання закінчилося до 19 грудня цього року, воно не подовжується. Такі бронювання можна буде поновити після відновлення роботи державних реєстрів.

Також Свириденко поінформувала, що Міністерство оборони України має упродовж п’яти днів внести необхідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, аби синхронізувати дані реєстру з ухваленими змінами.

Нагадаємо, у Кабінет міністрів затвердив оновлені правила бронювання військовозобов’язаних. Щоби підприємство мало змогу бронювати, працівник повинен отримувати з/п не менш ніж 20 тис. грн, а також він має оновити дані і не бути в розшуку.