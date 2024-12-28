Зеленський доручив розвідці передати партнерам факти про катастрофу літака Azerbaijan Airlines

Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n202611-zelenskyy-doruchyv-rozvidci-peredaty-partneram-fakty-pro-katastrofu-litaka-azerbaijan-airlines.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, доручив передати партнерам наявну в української розвідки інформацію щодо катастрофи літака Azerbaijan Airlines, яка сталася 25 грудня.

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Про це Зеленський повідомив сьогодні, 28 грудня, у своєму вечірньому відеозверненні.

Україна надасть усю допомогу, яка необхідна, — наголосив він. — І ми закликаємо підтримувати Азербайджан у цій ситуації. І кожну країну — тиснути на росію, щоб припинилася брехня про цю катастрофу — така ж брехня, як була і про MH-17, про збитий над Донеччиною «Боїнг».

Зеленський зазначив, що у нещодавній розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим відзначив героїзм екіпажу, який витягнув літак з повітряного простору над рф на територію Казахстану і який врятував 29 людей.

Але, на жаль, багато загиблих, і за все це повинна бути відповідальність — відповідальність саме тих, хто ударив по літаку і хто все це в росії допустив — що літак став мішенню, — наголосив він.