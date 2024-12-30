В Україні затримали п'ятьох паліїв. Фото: СБУ

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Підпалювачів, які виконували вказівки російських спецслужб, затримали правоохоронці.

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СБУ та Національна поліція нейтралізували ще дві групи підпалювачів, які на замовлення ФСБ діяли на Київщині та Волині. Зловмисники підпалювали авто Сил оборони та релейні шафи «Укрзалізниці». Зокрема, у Київській області на ворога працював 22-річний військовий-контрактник, який також завербував двох свої безробітних знайомих. Про це 30 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Ці зрадники підпалили дві релейні шафи на лініях залізничного сполучення, що регулюють рух поїздів через Київщину.

Ще двоє ворожих агентів були нейтралізовані на Волині. Зловмисників затримали після того, як вони підпалили службове авто ЗСУ, яке проходило техобслуговування в регіоні після виконання бойових завдань на фронті. Затриманими виявилися 18-річний студент місцевого професійно-технічного училища та його 15-річний спільник.

Підпалювачам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, російська агентура планувала здійснити масштабні диверсії на об'єктах «Укрзалізниці». Спецслужби рф наказали їм здійснити серію підривів залізничних колій, через які озброєння і техніка для ЗСУ постачаються на фронт.