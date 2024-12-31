https://racurs.ua/ua/n202698-uryad-zminyv-pravyla-peretynu-kordonu-dlya-ukrayinskyh-cholovikiv-do-25-rokiv.html

Ракурс

Правил перетину державного кордону змінили для українських чоловіків.

.

Нові зміни стосуються чоловіків віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у ЗСУ або розвідувальному органі, та які до укладення такого контракту не проходили військову службу (крім базової військової служби). Таких осіб пропускатимуть через кордону під час воєнного стану. Про це постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 31 грудня повідомив у Telegram.

Пропуск через кордон цієї категорії чоловіків за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності: довідки, виданої командиром військової частини (керівником районного (об'єднаного районного), міського (районного в містах, об'єднаного міського) ТЦК та СП), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони, із зазначенням відомостей щодо укладання такого контракту.

Для виїзду за кордон вищезгаданій категорії необхідні:

довідка, що була видана командиром військової частини, керівником відповідного підрозділу розвідувального органу МОУ;

військово-обліковий документ.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею у Львівській області запрацював новий пункт пропуску «Нижанковичі — Мальховичі». Щодоби там зможуть пропускати до 7 тис. людей і 4 тис. легкових автомобілів.