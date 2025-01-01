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Ракурс
Наслідки російської атаки на Київ 1 січня, фото: ДСНС

Кількість жертв російської атаки на Київ зросла — КМВА

1 січ 2025, 13:24
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У Києві до двох зросла кількість загиблих внаслідок російської повітряної атаки, здійсненої сьогодні, 1 січня.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Від самого ранку триває ліквідація наслідків удару по столиці, — зазначив він. — На жаль, вже маємо двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Рятувальна операція у Печерському та Святошинському районах триває.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що;

  • у Печерському районі рятувальники ліквідували масштабну пожежу — горіла покрівля адмінбудівлі площею 200 кв. м. Також локалізували загоряння у квартирах на четвертому та п’ятому поверхах багатоквартирного будинку (площа 70 кв. м). Там часткове руйнування з шостого по четвертий поверхи.
  • у Святошинському районі надзвичайники загасили вогонь у двох гаражах. Загалом є пошкодження багатоквартирного будинку, дев’яти автомобілів, трамваю й трамвайної колії.

Шість людей поранені, ще чотирьох врятували. На місці ударів працюють психологи ДСНС.

Наслідки російської атаки на Київ 1 січня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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