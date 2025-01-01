Будинки в центрі Києва атакували щонайменше чотири «шахеди» — Єрмакhttps://racurs.ua/ua/n202719-budynky-v-centri-kyieva-atakuvaly-schonaymenshe-chotyry-shahedy-iermak.htmlРакурс
Будинки в центрі Києва сьогодні, 1 січня, були атаковані щонайменше чотирма дронами-камікадзе типу «Шахед».
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Все оперативно досліджують правоохоронці та експерти, — додав він.
Наразі відомо, що внаслідок російської атаки по Києву загинули дві людини, ще семеро людей, серед яких дві вагітні жінки, постраждали. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
Пошуково-рятувальна операція триває. Здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 1 і ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Нацбанк України на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні вранці повідомив, що внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів НБУ в Печерському районі Києва.
Зазначається, що пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах.
Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін, — розповіли в НБУ. — Керівництво та персонал, які забезпечують безперебійну роботу НБУ, працюють відповідно до затверджених протоколів.