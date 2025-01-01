Наслідки російського удару по центру Києва, фото: Київська міська прокуратура

https://racurs.ua/ua/n202719-budynky-v-centri-kyieva-atakuvaly-schonaymenshe-chotyry-shahedy-iermak.html

Ракурс

Будинки в центрі Києва сьогодні, 1 січня, були атаковані щонайменше чотирма дронами-камікадзе типу «Шахед».

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Все оперативно досліджують правоохоронці та експерти, — додав він.

Наразі відомо, що внаслідок російської атаки по Києву загинули дві людини, ще семеро людей, серед яких дві вагітні жінки, постраждали. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Пошуково-рятувальна операція триває. Здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 1 і ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нацбанк України на своїй Фейсбук-сторінці сьогодні вранці повідомив, що внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів НБУ в Печерському районі Києва.

Зазначається, що пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах.