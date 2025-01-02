Фермери Польщі планують великий протест у Варшаві проти імпорту з України

У четвер, 3 січня, польські фермери планують акцію протесту проти політики Євросоюзу та імпорту з України.

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Про це пише Farmer. pl.

Мітинг організують у Варшаві перед представництвом Єврокомісії. Після цього протестувальники планують вирушити до Національного театру. Організатором протесту є Союз сільськогосподарських організацій, до якого входить 21 обʼєднання польських фермерів.

Протест, який розпочнеться о 14:00 за місцевим часом, пройде під гаслом «5xSTOP!», що означає опозицію до угоди про вільну торгівлю з Латинською Америкою, «Зеленого курсу», імпорту сільськогосподарської продукції з України, «знищення польських лісів та полювання» та «вимирання польської економіки»

Акція протесту запланована у зв’язку з приїздом до Польщі високопоставлених представників Європейської комісії, зокрема президентки Урсули фон дер Ляєн.