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Ракурс
Фермери Польщі планують великий протест у Варшаві проти імпорту з України

Польські фермери проведуть акцію протесту проти політики ЄС та імпорту з України

2 січ 2025, 18:08
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У четвер, 3 січня, польські фермери планують акцію протесту проти політики Євросоюзу та імпорту з України.


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Про це пише Farmer. pl.

Мітинг організують у Варшаві перед представництвом Єврокомісії. Після цього протестувальники планують вирушити до Національного театру. Організатором протесту є Союз сільськогосподарських організацій, до якого входить 21 обʼєднання польських фермерів.

Протест, який розпочнеться о 14:00 за місцевим часом, пройде під гаслом «5xSTOP!», що означає опозицію до угоди про вільну торгівлю з Латинською Америкою, «Зеленого курсу», імпорту сільськогосподарської продукції з України, «знищення польських лісів та полювання» та «вимирання польської економіки»

Акція протесту запланована у зв’язку з приїздом до Польщі високопоставлених представників Європейської комісії, зокрема президентки Урсули фон дер Ляєн.

Джерело: Ракурс


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