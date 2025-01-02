Маск напав в Х на Шольца

https://racurs.ua/ua/n202761-mask-napav-v-h-na-sholca.html

Ракурс

Американський техномільярдер Ілон Маск продовжує активно атакувати німецьких політиків.

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Тепер він не лише відкрито агітує за правопопулістів з «Альтернативи для Німеччини», але й ображає чинну владу ФРН — канцлера Олафа Шольца та президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

У своєму блозі у власній мережі Х у новорічну ніч Маск атакував Штайнмаєра. На думку мільярдера, федеральний президент — «антидемократичний тиран» і «ганьба йому».

Приводом словесного нападу стала публікація пов’язаного із АдН блогера з критикою Штайнмаєра після його заяв про протистояння зовнішньому впливу і зокрема згадки у цьому контексті платформи Х. На запит агентства dpa в офісі президента відповіли, що їм відомо про висловлювання Маска, але вони його не коментуватимуть.

Кількома днями раніше жертвою Маска став чинний федеральний канцлер. Маск назвав Олафа Шольца «Оафом Шитцем» (найбільш наближений переклад українською — «гівняний дурень»). І додав, що він програє - певно, маючи на увазі вибори до Бундестагу.