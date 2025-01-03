90 багатоповерхівок планують знести в окупованому Сіверськодонецьку

Рашисти окупували Сіверськодонецьк у 2022 році, фото: «Трибун»

https://racurs.ua/ua/n202789-90-bagatopoverhivok-planuut-znesty-v-okupovanomu-siverskodonecku.html

Ракурс

У Сіверськодонецьку місцева окупаційна влада заявила про намір знести щонайменше 90 багатоповерхівок.

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Про це сьогодні, 3 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Демонтаж деяких об'єктів нерухомості вже завершили. Ці будинки були пошкоджені або зруйновані під час штурму населеного пункту росіянами навесні та влітку 2022 року, — зазначив Лисогор.