90 багатоповерхівок планують знести в окупованому Сіверськодонецьку

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90 багатоповерхівок планують знести в окупованому Сіверськодонецькуhttps://racurs.ua/ua/n202789-90-bagatopoverhivok-planuut-znesty-v-okupovanomu-siverskodonecku.htmlРакурс
У Сіверськодонецьку місцева окупаційна влада заявила про намір знести щонайменше 90 багатоповерхівок.
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Про це сьогодні, 3 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Демонтаж деяких об'єктів нерухомості вже завершили. Ці будинки були пошкоджені або зруйновані під час штурму населеного пункту росіянами навесні та влітку 2022 року, — зазначив Лисогор.
Слід зазначити, що ще два тижні тому у так званій «лнр» було заявлено про плани щодо знесення лише 30 багатоквартирних будинків у Сіверськодонецьку. За цей проміжок часу кількість збільшилася утричі, — додав він.
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