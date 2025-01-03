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Ракурс
Рашисти окупували Сіверськодонецьк у 2022 році, фото: «Трибун»

90 багатоповерхівок планують знести в окупованому Сіверськодонецьку

3 січ 2025, 16:33
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У Сіверськодонецьку місцева окупаційна влада заявила про намір знести щонайменше 90 багатоповерхівок.


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Про це сьогодні, 3 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Демонтаж деяких об'єктів нерухомості вже завершили. Ці будинки були пошкоджені або зруйновані під час штурму населеного пункту росіянами навесні та влітку 2022 року, — зазначив Лисогор.

Слід зазначити, що ще два тижні тому у так званій «лнр» було заявлено про плани щодо знесення лише 30 багатоквартирних будинків у Сіверськодонецьку. За цей проміжок часу кількість збільшилася утричі, — додав він.

Джерело: Ракурс


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