Гвардійці знищили ворожу переправу на фронті. Фото:

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Національна гвардія України не припиняє не лише нищити ворога, але й ускладнювати йому логістику.

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Так, бійці окремого загону «Крила ОМЕГИ» успішно виконали завдання зі знищення ворожої переправи. Точними і злагодженими діями вони нейтралізували об'єкт, позбавивши противника можливості переміщувати сили. Про це 4 січня НГУ повідомила у Facebook.

Зазначається, що ця операція ускладнила логістику ворога та ослабила його позиції.

Як відомо, окремі загони спеціального призначення «Омега» — це шість батальйонів спеціального призначення, що входять до складу окремої військової частини прямого підпорядкування командувачу Національної гвардії України. До їх складу входить і окремий загін безпілотних систем «Крила Омеги» ЦСП НГУ «Омега».

Нагадаємо, на Покровському напрямку аеророзвідники бригади «Червона Калина» знищили російську реактивну систему залпового вогню «Град», яка проводила передислокацію для подальших обстрілів українських позицій.