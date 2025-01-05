Знищена російська військова техніка, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n202834-rosiyany-pochaly-ekonomyty-tehniku-na-fronti-cherez-zmenshennya-radyanskyh-zapasiv-isw.html

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Російські загарбники протягом останніх тижнів використовують менше бронетехніки для штурмів у найактивніших районах фронту, можливо, для того, щоб зберегти ці транспортні засоби у міру зменшення радянських запасів.

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Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За повідомленнями, російські війська використовують менше бронетехніки під час штурмів на найбільш активних ділянках фронту протягом останніх тижнів, можливо, для того, щоб зберегти цю техніку, оскільки запаси радянської техніки зменшуються, — зазначають у ISW.

Зокрема, йдеться про такі випадки:

українські військові відзначають, що російські сили використовують менше бронетехніки та проводять менше механізованих атак на Курахівському напрямку після того, як зазнали значних втрат техніки в жовтні та листопаді 2024 року;

3 січня речник української бригади, що діє на Курахівському напрямку, заявив, що російські сили перейшли на використання переважно піхоти для проведення атак у цьому районі протягом останніх кількох тижнів і використовують бронетехніку лише як вогневу підтримку піхотних атак;

The New York Times з посиланням на українського полковника повідомила 31 грудня, що російські війська все частіше використовують електричні скутери, мотоцикли і всюдиходи під час штурмів на сході України, можливо, як частину постійних зусиль росії, спрямованих на компенсацію втрат бронетехніки.

Зазначається, що у 2024 році захисники України знищили чи пошкодили понад 3 тис. російських танків та майже 9 тис. одиниць бронетехніки. За оцінками ISW, росія, ймовірно, не зможе покрити ці втрати у середньостроковій перспективі.