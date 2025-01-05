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Ракурс
Українські «Сичі» знищили низку важливих цілей ворога. Фото:

ГУР знищило низку об'єктів ворога за допомогою БпЛА «Сич» (ВІДЕО)

5 січ 2025, 16:20
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Воєнна розвідка України продовжує без упину нищити російських загарбників.


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Військовослужбовці групи «Партизана» 9-го департаменту ГУР МО України завдяки ударно-розвідувальним безпілотникам «Сич» виявили та одразу знищили військові цілі держави-агресора росії. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 5 січня повідомило у Facebook.

Серед знищеного: склади боєкомплекту та пального, пункти управління, місця скупчення та проживання загарбників, обладнання для зв’язку та спостереження, автомобільний транспорт й електропідстанції.

Нищівні «Сичі» карають окупантів — розвідники спалюють російські військові цілі, — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, 5 січня оператори FPV-дронів з підрозділу «Кракен» ГУР ліквідували начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія» Сергія Мельникова та його водія.

Джерело: Ракурс


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