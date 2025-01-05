Артилеристи бригади «Гарт» прицільно вдарили по окупантах. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202852-artyleriya-gartu-potujno-vdaryla-po-okupantah-na-vovchanskomu-napryamku-video.html

Ракурс

Українські прикордонники без упину завдають потужних ударів противнику.

.

Зокрема, невтомно працюють на Вовчанському напрямку артилеристи бригади «Гарт», знищуючи російських окупантів і вдень, і вночі. Про це Державна прикордонна служба України 5 січня повідомила у Facebook.

Так, українські військові вогнем накрили окопні лінії, бліндажі, вогневі позиції окупантів разом із гранатометами АГС-17 та СПГ-9, склад з інженерним обладнанням та електрогенератор, місця зосередження особового складу. Внаслідок прицільних ударів було знешкоджено 34 окупантів.

Нагадаємо, напередодні бійці окремого загону «Крила ОМЕГИ» Національної гвардії України успішно виконали завдання зі знищення ворожої переправи. Точними і злагодженими діями вони нейтралізували об'єкт, позбавивши противника можливості переміщувати сили.