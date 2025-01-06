Блінкен пояснив операцію України в Курській області. Фото:

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Хід української операції в Курській області рф прокоментувала чинна адміністрація США.

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Позиція України в Курській області рф критично важлива для будь-яких майбутніх переговорів з країною-агресором. Про це державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив журналістам у Південній Кореї, передає Agence France Presse.

Наразі в Білому домі хочучь переконатися, що «Україна має найсильнішу карту, яку можна зіграти».

Їхня позиція в Курську є важливою, тому що, безумовно, це те, що вплине на будь-які переговори, які можуть відбутися в наступному році, — зазначив він на тлі повідомлень про нібито наступ ЗСУ на Курщині.

Генеральний штабу ЗСУ інформував, що 5 січня українські бійці відбили на Курському напрямку 47 ворожих атак. Загарбники атакували Сили оборони також керованими авіаційними бомбами і вели артилерійські обстріли.

Як відомо, Курська операція почалася в серпні 2024 року. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, за цей час росіяни втратили 38 тисяч військових убитими та пораненими та понад 1 тис. одиниць військової техніки.

Нагадаємо, 5 січня Сили оборони України несподівано атакували росіян у Курській області російської федерації. В Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що противник був атакований на кількох напрямках і це стало несподіванкою для нього.

Джерело: Agence France Presse