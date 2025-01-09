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Ракурс
Окупанти продовжують захоплювати житло жителів ТОТ України, фото: «Бубен Инфо»

Переоформлення не допомогло — російські будівельники заселяються у квартири жителів Луганщини

9 січ 2025, 09:21
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В окупованому Сіверськодонецьку російські гастролери-будівники заселяються в квартири містян — як у покинуті, так і ті, що вже були переоформлені за російським законодавством, але господарі вимушені жити за іншою адресою.


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За короткий проміжок часу, поки власники були відсутні, до таких горе-робітників вже навіть встигли приїхати сім’ї. Про це сьогодні, 9 січня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Загарбникам байдуже — на містян, на особисті речі та меблі, якими користуються незвані гості, на рахунки за комунальні послуги, які ці будівники не сплачують, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що, попри чисельні скарги, окупаційна адміністрація не звертає уваги на безлад, що відбувається.

Документи, навіть зразка рф, що засвідчують право власності на нерухомість, сили не мають, — додали в ОВА.

Джерело: Ракурс


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